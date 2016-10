Wczoraj w Sejmie RL wspólnota litewskich Żydów w ramach programu obchodów Dnia genocydu litewskich Żydów zorganizowała międzynarodową konferencję pt. „Gelbėję Lietuvos žydus, gelbėję Lietuvos garbę“ (Ratując litewskich Żydów, ratowali honor Litwy). Mimo, iż podstawowym tematem konferencji było przypomnienie zasług Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, których na początku br. wśród Litwinów było 889, pierwsza część konferencji była poświęcona holokaustowi ze szczególnym akcentem na wydarzenia 1940 – 1941, związanych z działalnością LAF, tymczasowego rządu Litwy i powstaniem w czerwcu 1941 roku, którym towarzyszył wzrost antysemickich nastrojów. Tradycyjnie natomiast zabrakło nawet wzmianki o możliwym udziale NKGB w prowokowaniu antyżydowskich nastrojów, pobudzających do mordów. Tym bardziej, iż w tym samym czasie w Związku Sowieckim masowo rozprawiano się z Żydami, a w szczególności z syjonistami, co m. innymi udokumentował Juliusz Margolin, więzień sowieckiego Gułagu, znany pisarz i syjonista – […] В советских лагерях, тюрьмах и ссылках вымерло целое поколение сионистов... Dosłownie jednym zaledwie zdaniem poruszono również niezwykle ważny problem prawomocności i reprezentatywności tymczasowego rządu Litwy, bez czego nie da się dogłębnie poznać zakres odpowiedzialności. Na zdjęciu: prezydium konferencji. Film video: fragmenty konferencji.



