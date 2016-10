Dziś w Pałacu Wielkich Książąt Wileńskich rozpoczęły się obrady międzynarodowej konferencji naukowej, poświęconej kościołom biskupim w Wilnie i Krakowie - Abiejų Tautų sostinių katedros. Krokuvos ir Vilniaus vyskupiškosios bažnyčios (Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie).

Tego rodzaju konferencja odbywa się po raz pierwszy, a o jej unikalności świadczy tematyka około pięćdziesięciu referatów, które zostaną wygłoszone w ciągu trzech dni jej trwania. Jednoczesne przedstawienie wyników naukowych badań, dotyczących historii i więzi obu stołecznych katedr, pozwali bardziej wszechstronnie spojrzeć na ich ponad 600-letni okres działalności. W otwarciu konferencji wziął udział i przemawiał arcybiskup wileński Gintaras Linas Grušas. *** Obserwując od kilku lat w miarę systematycznie podobne naukowe wydarzenia, które odbywają się na stołecznych wyższych uczelniach, w instytutach naukowych i innych instytucjach pożytku publicznego, ma się pewien niedosyt, iż organizatorzy i uczestnicy tak ważnych dyskusji naukowych nie zawsze pamiętają o swoim obowiązku oświeceniowym. Bowiem podobne naukowe dyskusje i odkrywcze referaty nabierają szczególnej wagi i znaczenia tylko wtedy, gdy jak najszerzej dociera do społeczeństwa, daleko poza kręgi bezpośrednich badaczy. Dlatego zastanawia i smuci, gdy na tak interesującej konferencji w Wilnie, gdzie działa pokaźna liczba wyższych uczelni, posiadających wydziały i katedry historii, kształcących liczne grono przyszłych historyków, a których ze świecą w ręku nie znajdziesz na sali obrad. Tym bardziej, iż konferencja, która dziś rozpoczęła obrady w Pałacu WKL, nie stanowi wyjątku.



Na zdjęciu: na otwarciu konferencji przemawia arcybiskup G. L. Grušas.



Film video: fragmenty przemówień i referatów z pierwszego posiedzenia konferencji. Dim lights Embed Embed this video on your site