Wczoraj w ramach programu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej św. Jakuba w wileńskim kościele św. Jakuba i Filipa z koncertem pt. Ojcze Nasz wystąpił studencki chór Akademii Muzyki Białorusi pod kierownictwem Inessy Bodyako. Chór, którego kulturotwórcza działalność trwa od dziesięcioleci, jest znany i lubiany na Białorusi i poza jej granicami. Kulminacją Festiwalu będzie koncert chóru „Vilnius" pod kierunkiem Artūrasa Dambrauskasa w dniu 2 października, który wykona Requiem Alfreda Schnittke. Na zdjęciu: chór Akademii Muzyki Białorusi w kościele św. Jakuba i Filipa. Film video: fragmenty koncertu. 2016 09 25