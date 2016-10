Wczoraj w Domu – muzeum M. K. Čiurlionisa została otwarta niezwykle interesująca wystawa zdjęć znanego mistrza fotografii Stanislovasa Žvirgždasa pt. „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Vilnius“ (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis i Wilno), dokumentująca obecny stan wileńskich obiektów, gdzie na początku XX wieku bywał malarz i kompozytor - najwybitniejsza postać w kulturze litewskiej. Wystawione zdjęcia są udokumentowana adnotacjami z pamiętnikarskich wspomnień, dowodzącymi, iż właśnie te obiekty przed ponad wiekiem odwiedzał M. K. Čiurlionis. Otwarciu wystawy towarzyszył wykład jej autora, poświęcony M. K. Čiurlionisowi, jako litewskiemu prekursorowi współczesnej fotografii. Wystawa potrwa do 5 października. Na zdjęciu: otwarcie wystawy, w centrum jej autor S. Žvirgždas.



Film video: fragmenty spotkania, poświęconego otwarciu wystawy. Dim lights Embed Embed this video on your site