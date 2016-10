Wczoraj uczestnicy XIII Międzynarodowego Instrumentalnego Festiwalu Folkloru "Griezynė" wystąpili z galowym koncertem w Wileńskim Domu Nauczyciela. Oprócz zespołów krajowych w festiwalowych spotkaniach oraz koncertach wzięli udział wykonawcy i zespoły z Białorusi, Estonii, Irlandii, Łotwy, Polski, Rosji, Węgier i Włoch. Festiwal Instrumentalnego Folkloru "Griezynė" został zainicjowany w roku 1992, a jego spotkania i koncerty, odbywające się co dwa lata, mają na celu zapoznać społeczeństwo kraju z autentycznym folklorem litewskim i krajów europejskich. Od początku do dziś festiwalowi przewodzą jego inicjatorzy - Algirdas Klova ir Arūnas Lunys. Na zdjęciach: zespół z Uciany i zespół z Białorusi „Pojezierze”. Film video: fragmenty koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site