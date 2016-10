Dziś po raz dwunasty odbyły w Wilnie masowe biegi, znane jako „Danske Bank Vilniaus maratonas”. Jest to największe w kraju przedsięwzięcie sportowe, poświęcona biegom, wśród których dominuje dystans maratoński, wynoszący 42 km 195 m. Dziś na tym dystansie zwyciężył obywatel USA Christopher Zablocki, drugie miejsce zajął przedstawiciel Białorusi Dzmitry Hryhoryeu, a trzecie wilnianin – Vilius Aleliūnas. Oprócz maratonu uczestnicy święta sportowego pokonali dystans pół maratoński, dziesięciu kilometrów, 4,2 kilometra w biegu rodzinnym oraz dystanse dla studentów, uczniów i dzieci. Ogółem w biegach na wszystkich dystansach uczestniczyło ponad 15 tys. amatorów i zawodowych biegaczy z 47 krajów. Na zdjęciach: staruje bieg rodzinny; zwyciężczynie na dystansie 10 km - Rasa Drazdauskaitė, Monika Vilčinskaitė i mistrzyni ostatniej olimpiady Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė z córką; flagi państw, których przedstawiciele uczestniczyli w Wileńskim Danske Bank maratonie. Film video: start w biegu rodzinnym na dystansie 4. 2 km. Dim lights Embed Embed this video on your site