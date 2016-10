Wczoraj drugi rok z rzędu w ramach akcji Centrum Kultury Etnicznej Litwy „Visa Lietuva šoka” (Cała Litwa tańczy) o godzinie 18 tańczono niemal we wszystkich miastach i miasteczkach. Do tej akcji dołączyli również Litwini mieszkający w niektórych miastach Wielkiej Brytanii. W Wilnie akcja odbywała się na Placu S. Daukantasa przed prezydenturą, gdzie ostatnio odbywa się coraz więcej imprez o charakterze bazarowym, poprzez które ich organizatorzy demonstrują wiernopoddańcze postawy i całkowite zadowolenie ze stanu zarządzania krajem. Na zdjęciu: akcja „Visa Lietuva šoka” przed prezydenturą. Film video: fragment akcji. Dim lights Embed Embed this video on your site