Dziś w Wilnie uroczyście zaznaczono 780 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Szawlami (lit.: Saulės mūšis lub Šiaulių mūšis, łot.: Saules kauja) oraz Dzień Jedności Bałtów. Zgromadzeni na Górze Tauro wysłuchali okazyjnych przemówień, obejrzeli misteria ognia, dawne litewskie obrzędy, usłyszeli przekazywane od pokoleń melodie ludowe. Podobne tego rodzaju obchody rocznicy bitwy pod Szawlami oraz jedności Bałtów odbyły się w Wilnie przy moście Mendoga, a także w wielu innych miejscowościach kraju oraz na Łotwie. ***

Bitwa pod Szawlami miała miejsce 22 września 1236 pomiędzy zakonem kawalerów mieczowych a Zemgalami i Żmudzinami oraz posiłkami innych Bałtów. W jej wyniku około 3 tys. zakonników, w tym mistrz zakonu Volquin nie powrócili z wyprawy. Była to pierwsza w takiej skali porażka kawalerów mieczowych na ziemiach ludów bałtyckich, w wyniku której zakon został poważnie osłabiony, a jego resztki niebawem wcielono do zakonu krzyżackiego. Wynik bitwy skłonił uprzednio podbitych Kurów, Zemgalów i Zelów, do powstania. Efekty trwającego ponad 30 lat poprzedzającego bitwę podboju zostały zniweczone. Na zdjęciach: obchody na Górze Tauro. Film video: fragmenty uroczystości.