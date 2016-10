Wczoraj w ramach obszernego programu obchodów Dnia pamięci ofiar genocydu Żydów litewskich w Ratuszu Wileńskim z koncertem wystąpił chór z Izraela „Adam Le Adam“ pod kierunkiem Davida Sebba.

Zgromadzonych na sali widzów powitali prezes wspólnoty litewskich Żydów Faina Kukliansky oraz ambasador Izraela na Litwie J. E. Amir Maimon.



Przedsięwzięcia, nawiązujące do tragicznych wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej, kiedy to hitlerowscy faszyści dokonali ostatecznej rozprawy z mieszkańcami wileńskiego getta, potrwają do 28 września włącznie.



Na zdjęciu: chór „Adam Le Adam“ na scenie Ratuszu Wileńskiego.



Film video: fragmenty koncertu.



