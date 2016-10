Wczoraj zgromadzeni w Akademii Nauk Litwy powitali ukazanie się książki prof. Antanasa Tyla Apie Anykščius ir anykštėnus, poświęconej historii i ludziom jego małej Ojczyzny na tle dziejów Litwy. Mimo, iż na spotkaniu z udziałem Autora mowa szła o treści dzieła – atmosfera spotkania, wypowiedzi jej uczestników, liczna obecność przedstawicieli świata nauki i kultury świadczyły, iż była to swoista demonstracja poparcia i wdzięczności za całokształt dorobku i wyraźną postawę człowieka i historyka, również w okresie przemian, niepewności i poszukiwań. Autor książki, podsumowujący spotkanie zaznaczył, iż badając i opisując dzieje Anykščiai w jego zamiarze było uwypuklenie, iż ludzkie szczęście wynika z wolności, a wolność można osiągnąć tylko poprzez odwagę i poświęcenie. Antanas Tyła. Apie Anykščius ir anykštėnus. Petro ofsetas. Vilnius 2016. UDK 94(474.5)Ti42, ISBN 978-609-420-508-8. Na zdjęciach: prof. A. Tyla i jego dzieło. Film video: fragmenty spotkania. Dim lights Embed Embed this video on your site