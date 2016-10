Wczoraj w siedzibie Związku Pisarzy Litwy w ramach obchodów 70. lecia tygodnika „Literatūra ir menas“ (Literatura i sztuka) zostało wręczone świeżo ufundowane odznaczenie - „Šūdvabalio premija“ (Premia Żuka Gnojowego). Premię w wysokości 101 eura, dyplomu oraz dyni otrzymał Darius Pocevičius – pisarz, tłumacz i działacz społeczny za książkę „100 istorinių Vilniaus reliktų“ (100 historycznych reliktów Wilna) oraz aktywną działalność społeczną, w tym za prowadzenie Wolnego Uniwersytetu LUNI. Uroczystościom towarzyszył występ zespołu „Ambrazevičius ir Grupė“. Na zdjęciu: Darius Pocevičius tuż po wręczeniu premii. Film video: fragmenty uroczystości. Dim lights Embed Embed this video on your site