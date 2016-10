Dziś nieopodal historycznej Puszkarni z najwyższą w kraju skarpą w tle dyrekcja regionalnego parku w Werkach i Pavilnysie zorganizowała Święto jesieni. Oprócz szczególnej uwagi dla głównego bohatera święta – jabłek i sera jabłecznego - były tez konkursy, zawody i hippika amatorska, a wspaniała aura uwypuklała wyjątkowość tego miejsca i czasu. Na zdjęciu: trwa konkurs obierania jabłek.



Film video: fragmenty święta.



Dim lights Embed Embed this video on your site