Dziś w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego i Bibliotece Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich po raz pierwszy została otwarta wspólna dwuczęściowa wystawa pt. „Iš buduaro į medžioklę" (z buduaru na polowanie), poświęcona różnym aspektom życia mężczyzn i kobiet na podstawie druków z XVI – XX wieków, znajdujących się w ww. bibliotekach. Wystawa odbywa się w ramach programu obchodów Roku Bibliotek, a niezwykła obfitość wystawionych dzieł oraz ich unikalność kwalifikują ekspozycje w obu bibliotekach do kategorii rzadkich czy wręcz wyjątkowych. Z okazji otwarcia wystawy biblioteki wydały specjalny bogato ilustrowany magazyn, wprowadzający w treści ekspozycji. Wystawa w Bibliotece Akademii Nauk im. Wróblewskich potrwa do 2 listopada br., a w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego do 12 maja 2017 roku. Na zdjęciach: otwarcie wystawy w ww. bibliotekach. Film video: fragmenty otwarcia wystawy.