Dziś w Domu muzeum M. K. Čiurlionisa została otwarta interesująca wystawa zdjęć Justiny Christauskaitė pt. „Anūkai, rūbai, seneliai" (Wnukowie, ubrania, dziadkowie), idea powołania której tkwi znacznie głębiej, niż na pierwszy rzut oka można to dostrzec na wystawionych fotografiach. Na treść wystawy złożyły się zdjęcia, zrobione w kilkudziesięciu różnych miejscowościach kraju, bohaterowie których są ubrani w przechowywane przez nich stroje swoich rodziców i dziadków na tle domów i w krajobrazie, gdzie mieszkali ich przodkowie. Realizacja pomysłu autorki wystawy pozwoliła jej zgłębić i przedstawić na eksponowanych fotografiach więzi międzypokoleniowe bohaterów zdjęć, ich przywiązanie do rodzinnych pamiątek, wartości kultury oraz lokalnej historii. Wystawa potrwa do 18 października br. Na zdjęciu: autorka wystawy J. Christauskaitė. Film video: fragment otwarcia wystawy.