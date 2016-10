Dziś w Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa została otwarta obszerna wystawa zdjęć znanego aktora kina i teatru oraz dyplomaty Juozasa Budraitisa pt. „Mano Paryžius” (Mój Paryż). Eksponowane fotografie pochodzą z okresu jego pobytu w stolicy Francji w odległym już roku 1979. Otwarciu wystawy towarzyszyła interesująca rozmowa z jej Autorem o jego powiązaniach z kulturą francuską, o skali wartości oraz spacerach po ulicach Paryża i Wilna. Wystawa potrwa do 4 grudnia br. Na zdjęciu: Juozas Budraitisa (z prawa) i pisarz Valdas Papievis w czasie otwarcia wystawy. Film video: fragmenty otwarcia wystawy. Dim lights Embed Embed this video on your site