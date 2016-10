Wczoraj w wileńskim Centrum Tolerancji odbyła się prezentacja litewskiego wydania książki Julii Šukys pt. „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas“ (Zapisane w listach życie Ony Šimaitė), poświęconej Sprawiedliwej wśród Narodów Świata bibliotekarce Uniwersytetu Wileńskiego Onie Šimaitė, która w czasie II wojny światowej z narażaniem własnego życia ratowała Żydów w Wilnie. Wcześniej w roku 2012 i 2013 ww. książka ukazała się w języku angielskim i uzyskała nagrodę literacką w Kanadzie. Dzięki współczesnym środkom łączności zgromadzeni w Centrum Tolerancji mogli usłyszeć głos głównej bohaterki wydania Ony Šimaitė oraz bezpośrednio rozmawiać z mieszkającą w Stanach Zjednoczonych autorką książki Julią Šukys. ***

Ona Šimaitė (1894 – 1970) – w czasie II wojny światowej bibliotekarka Uniwersytetu Wileńskiego, która pod pozorem przejmowania książek od studentów Żydów, znajdujących się w wileńskim getto, dostarczała mieszkańcom getta dokumenty, informację, produkty i inne przedmioty, wynosiła cenne dokumenty historyczne i listy. W roku 1944 została aresztowana przez hitlerowców, torturowana i osadzona w obozie koncentracyjnym Dachau, później w obozie koncentracyjnym na południu Francji. W roku 1966 O. Šimaitė, jako jednej z pierwszych wśród Litwinów został przyznany medal i tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Zmarła i pochowana we Francji. W roku 2002 pośmiertnie dekretem prezydenta Litwy została odznaczone Krzyżem za ratowanie życia. W roku 2004 w uniwersyteckim podwórku S. Daukantasa została ustawiona tablica pamiątkowa, poświęcona O. Šimaitė. Julija Šukys. Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. Rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2016. ISBN 978-9986-39-896-7, str. 256.