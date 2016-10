W minione sobotę i niedzielę w kościele św. Katarzyny rozbrzmiewały głosy solistów i zespołów wokalnych, uczestniczących w trzeciej finałowej turze konkursu „Sidabriniai balsai“ (Srebrne głosy). Powyższy konkurs, który odbywa się raz na pięć lat od roku 1971, ma za cel propagowanie najlepszych wzorów wykonawstwa muzyki kameralnej oraz dorobku twórczego litewskich kompozytorów. W tegorocznych zawodach śpiewaczych, których pierwsza tura odbyła się w marcu br., wzięło udział 300 zespołów z całego kraju. Najlepsze zespoły, uczestniczące w konkursie, zostaną zaproszone do udziału w koncertach, poświęconych stuleciu odrodzenia państwa. Na zdjęciu: na scenie zespół z Poniewieża. Film video: fragmenty finałowego koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site