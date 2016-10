Dziś w wileńskim Domu Nauczyciela, a także w Gargždai i Skapiškis wystartował XIV Międzynarodowy Festiwal Poezji Śpiewanej „Tai – aš” (To ja). W stolicy scena Festiwalu była oddana do dyspozycji młodych poetów i muzyków. Festiwalowe spotkania na Litwie i Łotwie potrwają do 23 października. Na zdjęciu: na scenie Domu Nauczyciela Greta Ambrazaitė. Film video: fragmenty koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site