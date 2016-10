Wczoraj w Akademii Nauk Litwy odbyła się prezentacja książki akademika Eugenijusa Jovaišy „Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia“ (Aistowie (Aestii). Początek Litwinów i Litwy). Jest to już trzecia książka E. Jovaišy, poświęcona Aistom, celem wydania której jest popularyzacja w społeczeństwie historycznej wiedzy o dawnych Litwinach. Dzieło zawiera panoramę życia Aistów, informację o sąsiadujących z nimi ludach, o wielkiej migracji i wpływach na zmianę obrazu i trybu życia samych Aistów oraz wschodnich Bałtów. W nowym wydaniu czytelnik znajdzie też wzmianki rzymskich geografów o Aistach, bursztynie i bursztynowym szlaku. Mimo życzliwego spotkania wydania, w opinii tych znawców historii, którym nie zależy na politycznej poprawności, książka może być uznana jedynie za próbę naświetlenia jednego nie najstarszego etapu historii Litwy i Litwinów, a nie za jej początek.



Na zdjęciach: E. Jovaiša w czasie prezentacji książki.



Film video: fragmenty prezentacji.



