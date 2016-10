Dziś na Uniwersytecie Wileńskim w pięknej reżyserii i miłej atmosferze odbyło się pierwsze święto recytacji literackiej, które zgromadziło liczne grono wykonawców z wyższych uczelni Wilna. Komisja pod kierunkiem aktorki i pedagoga Alvydy Čepaitytė oraz widzowie uznali, iż najlepiej się wykazała w tym niełatwym kierunku sztuki Greta Antanavičiūtė. Inicjatorami zorganizowania święta recytacji było studium teatralne „Palėpė“ przy Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina oraz teatr Uniwersytetu Wileńskiego. Na zdjęciu: prowadzący spotkanie oraz przewodnicząca komisji Alvyda Čepaitytė. Film video: fragmenty święta. Dim lights Embed Embed this video on your site