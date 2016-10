Dziś zgromadzeni w Parku Spokoju Tuskulėnai wraz ze znanym zespołem folklorystycznym ,,Jorė“ zapalili znicze oraz wysłuchali koncertu, zaznaczając w ten sposób zbliżający się Dzień Zaduszny (właśc. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych), przypadający na 2 listopada. Park Spokoju Tuskulėnai, gdzie w latach 1944–1947 KGB chowało ofiary swoich mordów, oraz znajdujące się tam kolumbarium z resztami prochów pomordowanych, stanowią dowód tragicznych wydarzeń, które dotknęły nasz kraj w okresie sowieckiej okupacji, oraz jedno z miejsc pamięci, aby już nigdy więcej to się nie mogło powtórzyć. Na zdjęciu: zespół ,,Jorė“ pod kierunkiem Rūty Aleksiūnienė po zakończeniu koncertu. Film video: fragmenty koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site