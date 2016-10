Wczoraj w Wilnie na Placu im. V. Kudirki przed gmachem Rządu RL odbyła się pikieta naukowców, mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa i władz na ich trudną sytuację materialną. Podstawowym hasłem, jednoczącym zgromadzonych, było domaganie się zwiększenia wynagrodzeń, które, szczególnie odnośnie młodych naukowców, są wyjątkowo niskie i nie mogą zabezpieczyć w miarę godnej egzystencji. Tym niemniej jej organizatorzy najwyraźniej świadomie nie poruszyli podstawowego problemy – przyznawanie antykonstytucyjnych przywilejów naukowcom, którzy osiągnęli wiek emerytalni. Dziś takie antykonstytucyjne dodatki do rent starczych w wysokości 500 LT otrzymuje większość sowieckich kandydatów nauk, niezależnie od ich osiągnięć naukowych i dydaktycznych, niezależnie od tego czy nauczali matematyki i języka litewskiego na Uniwersytecie Wileńskim czy też marksizmu – leninizmu w Wileńskiej wyższej partyjnej szkole, gdzie m. innymi wykładali D. Grybauskaitė, Z. Vaigauskas i inni. Jest to tak zwana „łapówka za milczenie i popieranie władz”, a dlatego starsze pokolenie naukowców już otrzymujących powyższe antykonstytucyjne datki lub ci, co niebawem mogą je otrzymać, w pikiecie udziału nie brali. Nie widać ich zresztą i w życiu publicznym czy dyskusjach o stanie i potrzebie naprawy państwa. Jest to, jak było do przewidzenia, dobry sposób na niepokornych, na pokoleniowe podziały i doskonały instrument do manipulowania środowiskiem naukowców. Mało znaną ciekawostką jest fakt, iż podobnych antykonstytucyjnych przywilejów nie stosuje w żadnym sąsiadującym z naszym krajem państwie UE – ani na Łotwie, ani w Estonii, ani w Polsce. W powyższych i innych krajach z antykonstytucyjnymi przywilejami, wywodzącymi się z sowieckiej epoki, skończono w następny dzień po ogłoszeniu niepodległości. Na zdjęciu: pikieta naukowców na Placu im. V. Kudirki.