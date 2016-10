Dziś w uniwersyteckim kościele św. Janów gościnnie wystąpił żeński chór kameralny „Cantate“ z Holandii pod kierunkiem Diona Ritena. Holenderski zespól wykonał utwory kompozytorów z różnych krajów, w tym V. Miškinisa. Chór „Cantate“ należy do najlepszych holenderskich zespołów śpiewaczych. Swoją działalność twórczą prowadzi od roku 1970. Na zdjęciu: chór „Cantate“ w kościele św. Janów. Film video: fragmenty koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site