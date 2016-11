Dziś w Dzień Zaduszny w uniwersyteckim kościele św. Janów po wieczornej Mszy św. z koncertem pt. „Pasilikot jauni, dainose amžini“ (Zostaliście młodzi, w pieśniach nieśmiertelni) wystąpił folklorystyczny zespół „Ūla“, poświęcając wykonane utwory partyzantom i żołnierzom, którzy padli w walkach o wolność Litwy. Zespół „Ūla“, który uczestniczył również w Mszy św., należy do grona najlepszych zespołów folklorystycznych w kraju, za co był niejednokrotnie nagradzany. Ma szereg nagrań, koncertował w wielu krajach Europy i w Kanadzie. Na zdjęciu: zespół „Ūla“ w kościele św. Janów. Film video: fragmenty koncertu Dim lights Embed Embed this video on your site