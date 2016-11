Wczoraj w ramach programu Alma Mater musicalis, rozpoczynającego swój dwudziesty trzeci sezon muzyczny, licznie zgromadzeni widzowie w uniwersyteckim kościele św. Janów witali muzyków ze Szkoły Muzycznej w Nowej Wilni. W koncercie udział wzięły smyczkowa orkiestra kameralna pod kierunkiem prof. Ričardasa Sviackevičiusa, dyrektora szkoły, zespół smyczkowy pod kierunkiem Anny Kijevič, solistka Narodowego Teatru Opery i Baletu Julija Stupnianek, wychowanka szkoły, oraz soliści instrumentaliści – uczniowie powyższej placówki. Szkoła Muzyczna w Nowej Wilni należy do grona najlepszych tego rodzaju stołecznych placówek oświatowych, aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym Wilna i kraju. Organizatorem programu koncertów i muzycznych spotkań pt. Alma Mater musicalis jest tradycyjnie Stasio Vainiūno namai Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Na zdjęciu: na scenie orkiestra kameralna pod kierunkiem prof. R. Sviackevičiusa oraz solistka J. Stupnianek (sopran). Film video: fragmenty koncertu. Dim lights Embed Embed this video on your site