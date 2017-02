Dziś w wileńskiej Galerii Narodowej Komisji Litwy UNESCO została otwarta wystawa prac syryjskiego malarza Majd Kara pt. Antrasis gimimas (Urodzeni po raz drugi). Wystawa, która potrwa do 6 grudnia, przedstawia proces transformacji człowieka i jego duchowej przemiany w trakcie życia. Dwanaście prac, przedstawionych na wystawie - to wizja autora odnośnie różnych form transformacji człowieka pod wpływem otaczającego świata. Autor wystawy Majd Kara jest absolwentem wydziału sztuki na Uniwersytecie w Damaszku, który ukończył w roku 2012. Jest to jego druga wystawa personalna. Od kwietnia br. Majd Kara mieszka na Litwie. Na zdjęciu: autor wystawy w trakcie jej otwarcia. Film video: otwarcie wystawy.