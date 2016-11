Od 11 listopada w Bibliotece Akademii Nauk Litwy im. Wróblewskich działa międzynarodowa wystawa pt. „Pirmojo pasaulinio karo frontuose“ (Na frontach I wojny światowej), zorganizowana w ramach współpracy na podstawie zdjęć, listów, dokumentów i druków, znajdujących się w Bibliotece Akademii Nauk Litwy i w Centralnej Bibliotece Naukowej Akademii Nauk Białorusi im. Jakuba Kołasa. Wystawa przypomina o tragicznych konsekwencjach wielkiej wojny dla naszego kraju – do wojska powołano około 65 tysięcy mężczyzn (bez Kłajpedy), z których prawie 12 tysięcy zginęli; przez Litwę przebiegała linia frontu, a zmieniające się okupanci bezlitośnie grabiły i zubożały ludność. W pamięci tych, którzy przeżyli I i II wojny światowe, I wojna (1914 – 1918) była dla ludności Litwy bardziej uciążliwa. Te odległe, zacierające się w pamięci kolejnych pokoleń niezwykle tragiczne wydarzenia światowe, były też zarzewiem idei tworzenia niepodległych państw narodowych, wyszkoliły żołnierzy i kadrę oficerską, co pozwoliło niebawem sprawnie zorganizować działalność własnych sił zbrojnych. Konsekwencją I wojny światowej była też rewolucja w Rosji i zaistnienie sowieckiego reżymu, a w Niemczech – reżymu faszystowskiego, który doprowadził do wybuch II wojny światowej. Na zdjęciach: archiwalne zdjęcia z wystawy.