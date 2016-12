Wczoraj w Bibliotece Akademii Nauk im. Wróblewskich grupa badaczy przedstawiła wyniki tegorocznych prac w mauzoleum Radziwiłłów w kościele p.w. Bożego Ciała w Nieświeżu oraz wnioski, wymagające dalszych szczegółowych analiz. Wcześniej, 15 listopada podobne spotkanie odbyło się w Nieświeżu, gdzie badacze z naszego kraju swoje spostrzeżenia przedstawili społeczeństwu Białorusi. Prace badawcze w Nieświeżu odbyły się w ramach współpracy litewskich i białoruskich instytucji, zajmujących się ochroną zabytków, które wspólnie zrealizowały projekt badań w świątyni. Wczesnobarokowy nieświeski kościół p.w. Bożego Ciała ufundowany przez księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotkę" i zbudowany w latach 1587-1593 jest wielkim mauzoleum rodu Radziwiłłów. Do dziś tam znajdują się prochy około 70 przedstawicieli tego rodu. *** Radziwiłłowie należą do najpotężniejszego rodu litewskiego, zachowującego swoje wpływy i moc od wieku XV aż do końca wieku XVIII. Świetność rodu podkreśliło uzyskanie w roku 1547 tytułu książąt od władcy Cesarstwa Rzymskiego Ferdynanda I. Ród wydał szereg jednostek o niezwykłej religijności i dobroczynności, oraz zastęp wybitnych wodzów. Byli najzaciętszymi obrońcami niezależności i odrębności Wielkiego Księstwa Litewskiego.



Na zdjęciu: prezentacja wyników badań. Film video: fragmenty prezentacji.