W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 500. lecia Reformacji, rok 2017 z inicjatywy Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Litwy zostały ogłoszony przez Sejm RL Rokiem Reformacji, która na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w wieku XVI przebiegała szczególnie aktywnie. Zapoczątkowana przez Marcina Lutera poprzez ogłoszenie swoich 95 tez w reakcji na negatywne zjawiska kościele katolickim, wyjątkowe poparcie uzyskała w rodzinie Radziwiłłów w osobie Mikołaja zw. Rudym i Mikołaja zw. Czarnym. Ich siedziby w Kiejdanach i Birżach stały się nieformalnymi stolicami Reformacji na Litwie. Ruch Reformacji miał też wyjątkowe znaczenia dla kultury Litwy, tworząc podstawy współczesnego litewskiego piśmiennictwa i języka, a dorobek Martynasa Mažvydasa, Abraomasa Kulvietisa, Stanislovasa Rapolionisa czy działającego później Kristijonasa Donelaitisa i wielu innych ma nieprzemijające znaczenie.



W nawiązaniu do powyższego i ramach przygotowań do wystawienia pomnika, który ma upamiętnić Reformację na Litwie, wczoraj w siedzibie Związku Malarzy Litwy odbyła się niezwykle interesująca dyskusja z udziałem najwyższych autorytetów w dziedzinie historii, urbanistyki, architektury oraz rzeźby monumentalnej. Pomnik ma stanąć na terytorium zniszczonego w okresie sowieckim cmentarza ewangelicko-reformowanego między Pałacem Ślubów i byłym Pałacem Związków Zawodowych.



Pomnik zostanie wzniesiony głównie z zebranych środków społecznych, a dlatego Stowarzyszenia Historii i Kultury Reformacji Litwy apeluje o finansowe wsparcie, a także o uwagi i pomysły w trakcie ustalania ostatecznej koncepcji przyszłego pomnika.



Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kodas 190763313 Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39 LT-01119, Vilnius, tel. 8 698 76500, http://www.reformacija.lt A/S: LT857044060000908622 AB „SEB bankas.



Na zdjęciach: dyskusja w Związku Malarzy Litwy; grupa działaczy Stowarzyszenia przed cmentarzem ewangelicko-reformowanym, gdzie stanie pomnik.



Film video: fragmenty dyskusji.