Dziś w sali Kompleksu Memorialnego Tuskulėnai w ramach przygotowań do obchodów Dnia Obrońców Wolności przed zgromadzonymi z wiązanką pieśni patriotycznych wystąpił zespół „Volungė“. Mimo problemów, związanych z przeziębieniami z powodu panujących w Wilnie chłodów, zespół nie zawiódł, co odpowiednio docenili widzowie. W trakcie tegorocznych obchodów Dnia Obrońców Wolności tradycyjnie zostanie oddana cześć ofiarom tragicznych wydarzeń w dniu 13 stycznia 1991 roku, odbędą się uroczyste akademie, Msze św., spotkania, XXVI Międzynarodowy Bieg „Gyvybės ir mirties keliu” (Drogą życia i śmierci) z cmentarza na Antokolu do baszty telewizyjnej oraz cały szereg innych przedsięwzięć. Na zdjęciu: występuje zespół „Volungė“. Film video: fragmenty koncertu.