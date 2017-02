18 stycznia w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich została otwarta wystawa eksponatów, podarowanych dla Muzeum Pałacu oraz nabytych w okresie od chwili otwarcia Pałacu w roku 2009 do roku 2015 włącznie. Spośród 604 eksponatów, które uzupełniły zbiory Muzeum Pałacu w ww. okresie, ponad 100 najbardziej cennych znalazło się na wystawie. Pierwszym hojnym darczyńcą był Tomasz Niewodniczński (1933 – 2010), fizyk, kolekcjoner i bibliofil, twórca jednych z największych na świecie prywatnych kolekcji kartograficznych, którego dziad Wiktor Niewodniczański (1872 – 1929) wybudował w Wilnie pierwszą elektrownię, na co wskazuje znany pomnik Elektry. W czasie swojej wizyty w Wilnie we wrześniu roku 2003 przekazał on nie tylko widoki Grodna Matthiasa Zündta z roku 1568 r. dla odbudowywanego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, ale też niezwykle cenne mapy dla Uniwersytetu Wileńskiego. Wystawa potrwa do 23 kwietnia. Na zdjęciu: dar Tomasza Niewodniczńskiego, znajdujący się w składzie stałej ekspozycji Pałacu.