Wczoraj w Galerii Litewskiej Narodowej Komisji UNESCO z udziałem Muzeum w Mażeikiai została otwarta wystawa prac kowala – mistrza Virgilijusa Mikuckisa, specjalizującego się w kowalstwie artystycznym, a szczególnie w produkcji krzyży żelaznych roboty kowalskiej. Wyrób krzyży i kapliczek, zaliczanych do obiektów małej architektury, należy do unikalnej gałęzi litewskiej sztuki ludowej. W roku 2008 wyrób krzyży na Litwie został wpisany na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Wystawa zatytułowana „Žemaitijos geležiniai ritmai“ (Żelazne rytmy Żmudzi), potrwa do 8 marca. Na zdjęciu: Virgilijus Mikuckis ( w środku) w czasie otwarcia wystawy w towarzystwie syna i kierowniczki Galerii Mildy Valančiauskienė. Filmy video: otwarcie wystawy oraz występ żmudzkiej grupy folklorystycznej „Virvytė“.