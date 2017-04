Wczoraj w wileńskim Muzeum Sztuki im. Vytautasa Kasiulisa została otwarta kolejna wystawa, poświęcona dorobkowi litewskich twórców na wychodźstwie w szerokim przekroju czasowym – od początku wieku XX do dziś. Są to dzieła sztuki, które należą do kolekcji Funduszu Sztuki Wychodźstwa. Różnorodność dorobku, przedstawionego na wystawie, została dodatkowo wyeksponowana poprzez zgrupowanie dzieł w trzech rozdziałach ekspozycji. Zwiedzający wystawę będą mogli poznać wybrane dzieła Vytautasa Kasiulisa, Algimantasa Kezisa, Česlovasa Janušasa, Kazisa Daugėly, Antanasa Rūkštelė, Adomasa Galdikasa, Pranasa Gailiusa, Viktorasa Petravičiusa, Jonasa Rimšy, Eleny Urbaitytės-Urbaitis, Adolfasa Valeški, Vytautasa Osvaldasa Virkusa, Viktorasa Vizgirdasa, Kęstutisa Zapkusa, Vladislovasa Žiliusa, Kazimierasa Žoromskisa, Aidasa Bareikisa, Ray Bartkusa, Stasysa Eidrigevičiusa, Vytenisa Jankūnasa, Rūty Jusionytė, Žilvinasa Kempinisa, Ievy Martinaitytės-Mediodios i innych malarzy. Wystawa potrwa do 10 września. Na zdjęciach: eksponaty wystawy – dzieła Vytautasa Kasiulisa, Česlovasa Janušasa, Kęstutisa Zapkusa i Stasysa Eidrigevičiusa.