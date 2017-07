Przed dwoma dniami w Narodowej Galerii Sztuki zostały otwarte dwie interesujące wystawy. Pierwsza jest poświęcona dorobkowi Kazysa Varnelisa w latach 1967 – 1977 w Chicago okresie rozkwitu jego twórczości malarskiej. Wystawa jest przedstawiona pt. Optika ir struktūros (Optyka i struktury) i potrwa do 20 sierpnia. Druga wystawa pt. Formuojant peizažą (Formując pejzaż) przedstawia bogaty zbiór wileńskich projektów, planów, pomysłów i zdjęć od czasów dawnych do końca okresu sowieckiego. Ponad 300 eksponatów wystawy, wśród których są również wystawiane po raz pierwszy, tworzą godną szczególnej uwagi ekspozycję. Wystawa potrwa do 20 sierpnia. Na zdjęciach: eksponaty ww. wystaw.