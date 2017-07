Dziś w Akademii Nauk Litwy rozpoczęła obrady dwudniowa międzynarodowa konferencja Be praeities nėra ateities (Bez przeszłosci nie ma przyszłości), poświęcona pochodzącemu z Litwy absolwentowi Uniwersytetu Wileńskiego Ignacemu Domeyce (1802 – 1887) w 215 rocznicę jego urodzin. Geolog, mineralog, inżynier górnictwa, meteorolog, badacz Ameryki Południowej, wieloletni rektor Universidad de Chile zostawił po sobie nie tylko znaczny dorobek naukowy i nowoczesny uniwersytet chilijski na wzór Uniwersytetu Wileńskiego, ale też godny do naśladowania tryb życia i poświęcania się dla dobra kraju zamieszkania i postępu na świecie. Dziś też w Bibliotece Akademii Nauk im. Wróblewskich została otwarta obszerna interesująca wystawa pt. Pažvelk pro dar bevardį skaidrų mineralą – gal rūkuos matyti Vilnius? (Spójrz przez beimienny, przejrzysty minerał – może w mgle widać Wilno?), poświęcona I.Domeyce, która potrwa do 1 wrzesnia. W trakcie otwarcia wystwy uczestnikom i gościom konferencji zostało przedstawione obszerne zbiorowe dzieło, wydane przez Stowarzyszenie Ignacego Domeyki przy Uniwersytecie Wileńskim, noszące tytuł Ignotas Domeika. Geologas, mineralogas, kalnų inžinierius. W konferencji uczestniczą przedstawiciele Litwy, Białorusi, Chile, Polski oraz USA. W rocznicowych obchodach bierze też udział praprawnuczka I. Domeyki, Paz Maria Domeyko, Na zdjęciu: otwarcie wystawy w Bibliotece Akademii Nauk im. Wróblewskich. Przemawia Paz Maria Domeyko. Film video: fragmenty otwarcia wystawy.