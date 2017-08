W wileńskim Muzeum Sztuki Sakralnej trwa wystawa pt. Per kryžių į žvaigždes (Z krzyżem do gwiazd), przedstawiająca postać błogosławionego arcybiskupa Teofiliusa Matulionisa (1873–1962) na poszczególnych etapy jego życia i prześladowań przez sowieckie służby okupacyjne. Wystawa potrwa do 16 września. *** Dla miłośników sztuki i restauratorów dzieł sztuki odbywająca się w Muzeum wystawa pt. Užtarėjai ir globėjai (Obrońcy i opiekunowie) stanowi nie lada wydarzenie. Rzadkie i interesujące obrazy z wileńskich i podwileńskich kościołów zostały wystawione po dokonaniu konserwacji i restauracji. Zwiedzający zobaczą tutaj dzieła sztuki z Katedry Wileńskiej, z kościołów w Trokach, Rudnikach, Turgielach, Korkożyszkach i z innych miejscowości. Wystawa potrwa do 16 września. Na zdjęciach: błogosławiony arcybiskup Teofilius Matulionis; obraz na drzewie z XVII w. z kościoła w Rudnikach.