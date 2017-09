Dziś w Akademii Nauk Litwy inicjatywna grupa „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ (Tłoka o litewski język państwowy) przeprowadziła spotkanie – dyskusję, w trakcie której zostało powołane do życia społeczne ugrupowanie o tej samej nazwie. Zgromadzeni wyłonili osiemnastoosobową radę przyszłej organizacji, a jej prezesem został Gintaras Karosas. Uczestnicy spotkania wyrazili zaniepokojenie wobec próby wnoszenia zmian do języka litewskiego, wprowadzania do oficjalnych dokumentów zapisów w języku nie państwowym oraz podkreślili potrzebę umacniania współpracy krajów bałtyckich. Po zakończeniu spotkania jej uczestnicy przeprowadzili mityng przed siedzibą Rządu. Na zdjęciu: uczestnicy spotkania na Placu V. Kudirki Film video: zostanie opublikowany po opracowaniu materiałów.