Wczoraj w Muzeum Sztuki Stosowanej (Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus) odbyło się spotkanie, poświęcone 30. leciu tej placówki muzealnej w okresie od jej odbudowy do aktualnej działalności jako wielofunkcyjnego ośrodka kultury Była to stosowna okazja, do dokonania przeglądu historii powołania Muzeum od idei z udziałem jej głównych bohaterów oraz przypomnienia dorobku i wyjątkowych wystaw, w tym ekspozycję obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Jubileuszowe spotkanie ubogaciły swoimi występami solistka Asta Krikščiūnaitė, zespół „Vilniaus arsenalas“ oraz chór „Varpas“. Na zakończenie spotkania uczestnikom jubileuszowego wieczoru zostały udostępnione nowe wystawy, w tym podziemia Muzeum. Na zdjęciach: przemawia dyrektor Muzeum Romualdas Budrys; występuje zespół „Vilniaus arsenalas“; plan Góry Giedymina i otoczenia z obecnym Muzeum. Film video: