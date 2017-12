Przed kilku dniami w Kościele Matki Boskiej Pocieszenia i św. Augustyna przy ulicy Savičiaus zostały otwarte dwie wystawy – wystawa szopek i żłóbków bożonarodzeniowych, pochodzących ze zbiorów muzeum regionalnego w Rokiškės oraz wystawa zdjęć Algimantasa Aleksandrawičiusa pt. Menininkų kelių (Drogą artystów). Są to pierwsze oznaki powrotu świątyni do życia, która po roku 1945 została zamknięta, zdewastowana, a jej wnętrza zostały przebudowane i przystosowane do magazynowania różnorodnych towarów. We wrześniu br. kościół Augustianów został przekazany dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a opiekę nad nim objął kapelan policji Algirdas Toliatas, inicjator i organizator powyższych wystaw. Wystawy w koścele Matki Boskiej Pocieszenia będą trwały do 6 stycznia 2018 roku, a je można obejrzeć w piątki od godz. 17.00 do 21.00 oraz w soboty od godz. 13.00–21.00. Na zdjęciach: wybrane eksponaty wystawy szopek. Film video: fragmenty wystawy.