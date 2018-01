Dziś w Akademii Nauk Litwy z udziałem przedstawiciela ambasady Mołdawii na Litwie Victora Palii i prezydenta Akademii Valdemarasa Razumasa została otwarta wystawa pt. Basarabians in the Gulag (Basarabowie w obozach Gułagu), przedstawiająca dokumenty i zdjęcia, poświecone prześladowaniom, wywózkom i wysiedleniom mieszkańców Basarabii po okupowaniu tych terytoriów w roku 1940 przez Związek Sowiecki. Podobnie jak na Litwie, mieszkańcy Besarabii w latach 1940 – 41 i od roku 1944 do roku 1953 byli ustawicznie nękani masowymi wywózkami i wysiedleniami, tracąc kwiat swego narodu – inteligencję, najlepszych rolników i przedsiębiorców. Oprócz tego w okresie stalinowskim doprowadzono tu do kontrolowanej klęski głodu, który pochłonął 216-350 tysięcy ofiar. Obecnie na terytorium Besarabii znajduje się Republika Mołdawii. Południowa część Besarabii, granicząca z Morzem Czarnym, należy do Ukrainy. Wystawa w Akademii Nauk Litwy potrwa do 26 stycznia, a następnie wyruszy w podróż po Litwie. Pierwszym jej przystankiem będą Anykščiai. Na zdjęciach: otwarcie wystawy i jej eksponaty. Film video: fragmenty otwarcia wystawy