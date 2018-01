W przeddzień obchodów Dnia Obrońców Wolności i uroczystego wręczania Premii Wolności w Sejmie RL została otwarta wystawa zdjęć, poświęcona Nijoli Sadūnaitė. Jest to udokumentowana droga jej życia od lat dziecięcych poprzez dorastanie, poświęcanie się ludziom i walkę z sowieckim totalitaryzmem aż do przyznania Premii Wolnosci. Wystawa potrwa do 31 stycznia, a ją można obejrzeć w czasie tzw. otwartych dni w Sejmie w dniu 27 stycznia od godz. 11 do 15. *** Wystąpienie w Sejmie RL Nijoli Sadūnaitė tuż po wręczeniu jej Premii Wolności w dniu 13 stycznia było pierwszą od dziesięcioleci tak ostrą krytyką w adres władz kraju ze wskazaniem na prezydent D. Grybauskaitė i premiera S. Skvernelisa - za obojętność na losy obywateli i stan państwa, za bezczynność w obronie bezpodstawnie prześladowanych i krzywdzonych. Gdy w dniu następnym w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich odbyło się spotkanie z Nijolą Sadūnaitė – sala nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. Na zdjęciach: Nijolė Sadūnaitė; sala Pałacu WKL w czasie spotkania z laureatką Premii Wolności. Film video: przemówienie Nijoli Sadūnaitė w Sejmie RL.