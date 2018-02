Wczoraj w całym kraju zaznaczono 100. lecie odrodzenia państwowości, którego początek sięga 16 lutego 1918 roku, kiedy to został ogłoszony Akt Niepodległości. Szczególnie uroczyście, w podniosłej atmosferze obchody przebiegały w stolicy, Wilnie. Pochody – młodzieży - od Katedry na Rossę do grobów poległych za niepodległość Litwy i zmarłych, Związku Narodowego - od Ostrej Bramy do Katedry, weteranów od pomnika Giedyminowi na Plac Łukiski, liczne koncerty, składanie wieńców i kwiatów, sto ognisk wzdłuż całej alei Giedymina – oraz niepowtarzalna atmosfera wzajemnej życzliwości, poczucia wspólnoty i obywatelskiej współodpowiedzialności za losy oraz przyszłość Państwa i Narodu. Była to wymowna demonstracja woli obywateli Litwy o potrzebie budowy współczesnego państwa na etycznych i prawnych zasadach, ogłoszonych w Akcie Niepodległości sprzed stu laty. Rządzący powinni to zrozumieć i wyciągnąć wnioski. Na zdjęciach: migawki z obchodów stulecia państwowości. Film video: wybrane fragment obchodów cz. I (będzie więcej).