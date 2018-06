Wczoraj w Akademii Nauk Litwy uroczyście zaznaczono 30. lecie powołania ruchu przebudowy „Sąjūdis”, który zainicjował przemiany ustrojowe i wyjście ze składu Związku Sowieckiego. Zabierający głos krytycznie ocenili obecny stan państwa i nawoływali do zmian, nie wymieniając winnych tego stanu i dróg do naprawy sytuacji. Charakterystyczne, że w konferencji nie wzięli udziału przedstawiciele aktualnych władz oraz były lider “Sąjūdisu” V. Landsbergis. Publiczna telewizja LRT, mimo wcześniej obiecanej translacji z konferencji, również zignorowała spotkanie tych, co przed trzydziestu laty byli motorem przemian. Na zdjęciu: otwarcie konferencji. Film video: fragmenty konferencji (ukaże się po opracowaniu)