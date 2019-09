Dziś w kościele św. Katarzyny owacyjnie witany gościnnie wystąpił chór dziecięcy z Armenii Little Singers of Armenia pod batutą Tigrana Hekeyana. W koncercie, który został poświecony 28. rocznicy odzyskania przez Armenię niepodległości, wzięli również udział chóry wileńskie – dziecięcy chór ,,Ugnelė” pod kierunkiem Valeriji Skapienė oraz chłopięcy chór ,,Ąžuoliukas”pod batutą Vytautasa Miškinisa. Na zdjęciach: chór Little Singers of Armenia oraz chór połączony. Film video: fragmenty koncertu (ukaże się po opracowaniu).