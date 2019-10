[…] W dniu 28 października wkroczyły do Wilna wojska litewskie i wycofały się zeń wojska sowieckie. […]w chwili obecnej dawna „sprawa Wilna” przeistoczyła się z problematu w dylemat. Prosty i surowy: albo SSRR, albo Litwa. Józef Mackiewicz. Będziemy mówili prawdę. (Gazeta Codzienna 1939 nr 1 (25 listopada) 28 października 1939 wojskowe oddziały Republiki Litewskiej wkroczyły do Wilna, przejmując rządy w stolicy i kończąc dziewiętnastoletni okres polskiej okupacji. Niestety, w ramach tajnego układy Ribbentrop – Mołotow, Litwa wstępowała w okres kolejnych okupacji, które przetrwały aż do roku 1990. Dziś społeczeństwo Wilna z udziałem wojska, zaznaczając 80. lecie wyzwolenia stolicy, oddało hołd poległym w obronie niepodległości kraju, składając wieńce i kwiaty na kwaterze wojskowej na Rossie. W uroczystościach wziął udział minister obrony kraju Raimundas Karoblis. Na zdjęciu: uroczystości na Rossie. Film video: fragmenty uroczystości