W Muzeum Narodowym Litwy trwa wystaw prac znanego artysty grafika Broniusa Leonavičiusa pt. Istorija ir dailininkas: Bronius Leonavičius (Historia i artysta: Bronius Leonavičius). Jednocześnie w wileńskim Domu – muzeum Kazysa Varnelisa można obejrzeć drugą część wystawy tegoż autora pt. Knygos menas ir kaligrafinės kompozicijos (Sztuka książki i kompozycje kaligraficzne}. Szczególnie zainteresowanie w Muzeum Narodowym Litwy budzi część wystawy, stanowiąca 27 ilustracji do poematu Kristijonasa Donelaitisa „Rok”. Zresztą obaj twórcy - Kristijonas Donelaitis i Bronius Leonavičius - zostali natchnieni do twórczości tą samą przyrodą i atmosferą Litwy Mniejszej, mimo iż dzieli ich od siebie 250 lat. Niezwykle subtelna i wyrazista grafika Broniusa Leonavičiusa jest znana nie tylko na Litwie, ale też w Niemczech, Norwegii, Francji i Rosji. Na zdjęciach: ilustracje do poematu K. Donelaitisa „Rok”. Film video: fragmenty wystawy