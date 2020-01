Dziś w przepełnionym ponad granice możliwości kościele św. Janów, działający przy powyższej świątyni chór Gospel pod kierunkiem Kristiny Žaldokaitė, przedstawił bożenarodzeniowy koncert pt. The story of amazing love (Historia niezwykłej miłości). *** Gospel (gospels) – jest to rodzaj chrześcijańskiej muzyki obrzędowej, mającej swój początek w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki. Muzyka ta charakteryzuje się dominacją wokalu, teksty mają charakter chrześcijański. Pochodząca z jęz. staroangielskiego nazwa gospel oznacza dobrą nowinę (ewangelię) o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Na zdjęciu: występuje chór Gospel. Film video: fragmenty koncertu (ukaże się po opracowaniu).