Wczoraj w Wileńskiej Galerii Obrazów została otwarta wystawa jedynego znanego na świecie egzemplarza Katechizmu Mikalojusa Daukšy, będącego w posiadaniu Uniwersytetu Wileńskiego. Jest to już trzecia wystawa w ramach przygotowań do obchodów 700. lecia narodzin Wilna, a Katechizm Mikalojusa Daukšy stał się eksponatem wystawy z tego powodu, ponieważ właśnie tam po raz pierwszy została odnotowana litewska nazwa Wilna. Otwarciu wystawy towarzyszyła interesująca dyskusja, nawiązująca do historii upowszechniania języka litewskiego i współczesnych dlań zagrożeń. Symbolicznym znakiem formalnego stosunku do ochrony i upowszechniania języka państwowego była nieobecność na sali przedstawicieli Państwowej Komisji i Inspekcji Języka Litewskiego czy też hurapatriotów, należących do grupy tzw. „obrońców” języka, demonstrujących zazwyczaj swoje rzekomo patriotyczne postawy w przeddzień wyborów czy innych wydarzeń politycznych. Wystawa potrwa tylko do 31 stycznia. Na zdjęciach: uczestnicy dyskusji i wystawiony Katechizm Mikalojusa Daukšy. Film video: fragmenty otwarcia wystawy i dyskusji (ukaże się po opracowaniu).