Przed tygodniem na Wilence został oddany do użytku nowy most dla pieszych, który połączył intensywnie rozbudowywaną dzielnicą Paupis (Popławy) z Užupis ( Zarzecze), znacznie skracając drogę na Starówkę jak również na historyczny Cmentarz Bernardyński. Na 26 metrów długi oraz na 5,5 metra szeroki, wykonany z metalu i kamienia most, przy oryginalnym obramowaniu prowadzących doń ścieżek, nie tylko ułatwił życie mieszkańcom pobliskich dzielnic, ale też ubogacił ten cichy zakątek stolicy swoim wystrojem. Na zdjęciu: nowy most na Wilence.